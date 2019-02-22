В КНДР выпустили агитационные плакаты к намеченным на 10 марта парламентским выборам

ПХЕНЬЯН, 22 февраля. /ТАСС/. Агитационные плакаты, призывающие граждан принять участие в голосовании на выборах депутатов Верховного народного собрания (ВНС), намеченных на 10 марта, выпущены в КНДР. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив сообщение изображениями пропагандистских работ.

На одном из плакатов изображены рабочий, крестьянка и представитель интеллигенции на фоне развевающегося флага республики. "Будем и дальше прославлять социализм нашего стиля силой объединяющей нас единой точки зрения!" - гласит лозунг под изображением. Еще одна из агитационных работ призывает: "Давайте укрепим нашу революционную власть, крепкую, как скала".

Отмечается, что плакаты были выпущены издательством Трудовой партии Кореи, на всех из них указана дата 10 марта и сообщается, что в этот день состоятся выборы депутатов ВНС КНДР. В ближайшие дни пропагандистские работы будут размещены на информационных щитах, установленных вдоль проезжей части на улицах Пхеньяна, а также в других городах и поселках.

Ранее в ходе подготовки к парламентским выборам власти КНДР сформировали Центральную избирательную комиссию и назначили ее руководителем заместителя председателя президиума ВНС Ян Хён Сопа.

Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС.

Предыдущие выборы депутатов ВНС 13-го созыва состоялись в КНДР в марте 2014 года. Нынешние будут уже вторыми после того, как в декабре 2011 года народную республику возглавил Ким Чен Ын.