Лукашенко: Белоруссия в условиях активизации НАТО не отступит от мирной внешней политики

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях активизации деятельности НАТО, Белоруссия не отступит от реализации мирной внешней политики и будет защищать свои интересы, в том числе совместно с РФ.

Об этом он сказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики".

По словам президента, страна и впредь будет защищать свои интересы, "в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией". Однако, отметил Лукашенко, - это не значит, что Белоруссия откажется от взаимодействия с другими странами и военно-политическими организациями.