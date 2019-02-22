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СМИ: Китай разрабатывает "микроволновое оружие" против террористов

Как отмечает газета Global Times, установка будет действовать на подкожные нервы противника, вызывая у него болезненные ощущения

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Пекинский институт радиоизмерений при Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) занимается разработкой новой военной технологии, действующей по принципу микроволновых радиолокационных станций. Как сообщила в пятницу газета Global Times, власти планируют применить эту разработку в борьбе с терроризмом и при охране государственных границ.

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Данную разработку, как отмечает издание, не следует рассматривать в качестве оружия массового поражения. Официально проект называется "Микроволновая система активного сдерживания". Установка обезвреживает "цель", парализуя подкожные нервы и вызывая у противника болезненные ощущения. Тем самым террористы или другие злоумышленники лишаются возможности предпринимать активные действия.

Местные СМИ опубликовали в интернете фото нового вооружения, внешний вид которого мало чем отличается от микроавтобуса городской службы технического обслуживания. По словам разработчиков, им удалось создать две разновидности оборудования - одна способна выводить из строя отдельных лиц, другая - целые группы.

"Микроволновое оружие", как пишет газета, проходит тестирование под контролем нескольких компетентных ведомств и служб. Несмотря на то, что процесс и результаты этих испытаний засекречены, уже известно, что основное оборудование установки имеет небольшой вес, довольно компактно, а потому пригодно для выполнения самого широкого перечня операций по сдерживанию и ликвидации противника.

В последние годы китайское правительство активизировало антитеррористическую борьбу, усилив меры безопасности на стратегически важных объектах и общественном транспорте. Особое внимание уделяется методам пресечения терактов на стадии их планирования.

Параллельно ведется разработка средств для борьбы с террористами и членами экстремистских группировок. К примеру, в 2017 году китайская компания Hongfeng ("Хунфэн") создала специальное лазерное оружие, способное поражать цели с расстояния 200 метров. Лазер впервые был продемонстрирован Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности на антитеррористических учениях, проводимых спецназом КНР на территории центральной провинции Хубэй.

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