Китай призвал к наращиванию сотрудничества с Саудовской Аравией в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай намерен наращивать сотрудничество с Саудовской Аравией в области борьбы с терроризмом, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности. Об этом в пятницу заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Пекине.

"Китай и Саудовская Аравия должны усилить взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности, а также наращивать обмен опытом в области дерадикализации", - сказал Хань Чжэн, его слова приводит агентство "Синьхуа". Сообщается, что он также отметил значительные успехи в области совместной работы двух стран и поприветствовал участие Саудовской Аравии в реализации инициативы китайского правительства "Один пояс - один путь".

В свою очередь Мухаммед бен Сальман Аль Сауд сказал, что "Саудовская Аравия придает большое значение всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству с КНР, неуклонно придерживается принципа "одного Китая", твердо поддерживает усилия КНР по защите своего суверенитета, безопасности и стабильности, а также выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела страны".

"Мы готовы наращивать координацию и многостороннее сотрудничество с Китаем, чтобы лучше защищать и отстаивать общие интересы", - продолжил наследный принц. "Саудовская Аравия готова работать с КНР с целью еще большей синергии стратегий развития двух стран, углубления сотрудничества в совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь" с целью обеспечения благополучия двух стран и их народов", - резюмировал он.

Как передает агентство, по итогам встречи стороны присутствовали на подписании ряда соглашений между двумя странами в таких сферах, как судоходство, энергетика, финансы и политика.

21-22 февраля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд находится в Китае с визитом, в ходе которого, как сообщалось ранее, он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в работе двусторонней комиссии.