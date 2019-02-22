Представитель посольства США 21 февраля посетил Пола Уилана

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Представитель консульского отдела посольства США в Москве 21 февраля посетил обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. "Вчера в рамках регулярных консульских визитов представитель консульского отдела посольства США в РФ посетил Пола Уилана", - говорится в сообщении.

Вчера в рамках регулярных консульских визитов представитель консульского отдела посольства США в РФ посетил Пола Уилана. Мы внимательно следим за ходом процесса. В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию из соображений конфиденциальности. (1/4) — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 February 2019

"Мы внимательно следим за ходом процесса, - продолжили в диппредставительстве. - В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию из соображений конфиденциальности". Посольство США также считает, что Уилан не может получить реальную консульскую помощь из-за того, что Следственный комитет РФ не позволяет ему подписать разрешение на обработку персональных данных. "Законы США о неприкосновенности частной жизни требуют, чтобы консульское должностное лицо получило соответствующее разрешение, прежде чем предоставлять какую-либо информацию о деле. И это обычная практика, - пояснили в посольстве. - Однако в случае с Уиланом Следственный комитет РФ не позволяет этому произойти".

Законы США о неприкосновенности частной жизни требуют, чтобы консульское должностное лицо получило соответствующее разрешение, прежде чем предоставлять какую-либо информацию о деле. И это обычная практика. (3/4) — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 February 2019