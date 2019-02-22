Около 30 арабов ранены в стычках с израильской полицией на границе сектора Газа

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Не менее 30 палестинцев получили огнестрельные ранения во время столкновений с израильскими военными, прошедших в пятницу на границе блокированного сектора Газа с Израилем. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения анклава.

По его информации, "в стычках арабов с полицией и израильскими армейскими подразделениями были ранены по меньшей мере 30 палестинцев". Трое из них находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие доставлены в местные медучреждения.

Ранее сообщалось о гибели от ранения в грудь 12-летнего подростка на востоке сектора. Однако, по последним данным минздрава, врачам удалось возобновить работу сердца юноши, и в настоящее время он находится в госпитале города Газа. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Палестинцы с 30 марта прошлого года проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения" с требованием снятия длящейся уже 12 лет блокады сектора. Наиболее ожесточенный характер столкновения приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после молитвы на манифестации выходят тысячи человек. Согласно данным палестинской стороны, за это время в стычках погибли уже более 260 палестинцев, пострадали свыше 25 тысяч.