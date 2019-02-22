NYT: Манафорту грозят обвинения в нарушении законов штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Окружная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен готовит обвинения против экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Если его признают виновным, на эти преступления не будет распространяться президентское помилование, сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на осведомленных лиц.

По данным газеты, обвинения, которые могут быть выдвинуты против Манафорта, связаны с получением им в нарушение законов штата Нью-Йорк двух кредитов от банков, названия которых не упоминаются. Окружная прокуратура, сообщила газета, "намерена добиться того, чтобы он [Манафорт] оказался в тюрьме даже в том случае, если президент США Дональд Трамп помилует его за совершение федеральных преступлений".

Вынесение приговора Манафорту в суде в штате Вирджиния намечено на 8 марта. Восемь пунктов, по которым жюри присяжных в Вирджинии признало Манафорта виновным, касаются федеральных преступлений, в том числе нарушений налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных банковских счетов.

В то же время в суде в Вашингтоне Манафорту инкриминируются "сговор против США", отмывание более чем $30 млн, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию.

Как отметила The New York Times, в случае признания виновным по всем этим обвинениям Манафорту грозит до 25 лет тюремного заключения, что фактически будет означать пожизненный срок, поскольку в апреле ему исполнится 70 лет. Президент США может применить право помилования в отношении федеральных преступлений, уточнила газета, однако в случае, если Манафорт будет признан виновным в преступлении по законам штата Нью-Йорк, президентское помилование на эти преступления распространяться не может.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.