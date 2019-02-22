В Судане объявили о введении режима ЧП и формировании нового правительства

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения введен в Судане, в стране будет сформировано новое правительство технократов. Об этом сообщил в пятницу директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех, передает телеканал Al-Hadath.

Кроме того, по его словам, президент Омар аль-Башир сложил с себя полномочия руководителя правящей партии "Национальный конгресс", но остается на посту президента страны. По поступающей информации, в самое ближайшее время глава страны должен выступить с обращением к нации - оно начнется сразу по завершении проходящей сейчас встречи президента с членами партии.

О грядущих перестановках в правительстве и составе правящей партии было объявлено еще в минувшую среду. Ранее суданская оппозиция, которая возглавляет продолжающееся с конца 2018 года протестное движение в стране, неоднократно призывала власти к проведению национального диалога и созданию нового переходного правительства с четырехлетним сроком полномочий. В ответ аль-Башир заявил о готовности властей "к переговорам с любой общественной силой для установления мира и выхода страны из экономического и политического кризисов".

Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили десятки городов, включая столицу. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы правящей партии и требовали отставки президента и кабинета министров. С начала массовых выступлений в стране в результате столкновений манифестантов с полицией погибли 30 человек, в том числе два полицейских.