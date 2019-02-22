Генсек ООН призвал избежать эскалации при доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает избежать эскалации насилия во время доставки США гуманитарной помощи в Венесуэлу, запланированной на 23 февраля. Об этом заявил в пятницу журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Мы обеспокоены политизацией гуманитарной помощи. По нашему мнению, гуманитарная помощь не должна быть использована для эскалации насилия", - сказал он.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.