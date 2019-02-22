Киев через полгода завершит разработку программы для проверки жителей ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина разрабатывает программу для проверки жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на предмет совершения преступлений против Украины. Как сообщил в пятницу главный военный прокурор Анатолий Матиос до ее завершения осталось меньше шести месяцев.

"Мы сейчас с одним мощным научным центром, на основе существующих... компьютерных и психологических технологий разрабатываем программу, так называемого скрининг-теста для граждан, которые находятся на оккупированных территориях... там осталось, я думаю, до полугода максимум отшлифовать программу", - сказал Матиос в эфире украинского телеканала "Прямой".

Он отметил, что каждому взрослому человеку будет предложено в добровольном порядке пройти получасовой тест и ответить на ряд вопросов. "После этого сервер, который обрабатывал результаты по определенным критериям, показывает тем государственным представителям, которые придут с миротворцами, что вот эта категория граждан не совершала преступлений, они не представляют угроз... вот эта категория подлежит сомнениям, а вот эта категория подлежит расследованиям в полном порядке", - уточнил Матиос. При этом прокурор признал, что "это нельзя будет сделать легко и сразу".

В конце января Матиос уже заявлял, что власти Украины готовятся проверить лояльность всех жителей Донбасса на полиграфе.