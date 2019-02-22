США отправляют в Болгарию рейнджеров для участия в учениях

СОФИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Совместная болгаро-американская подготовка вооруженных сил начинается на полигоне "Ново село" в Болгарии и продлится до 19 октября. Как сообщает в пятницу пресс-центр минобороны Болгарии, передислокация американского военного контингента в Европе на территорию балканского государства уже началась.

"С целью подготовки, начиная с сегодняшнего дня, 22 февраля, началась передислокация [в Болгарию] до 400 военнослужащих с необходимой экипировкой, штатным вооружением и боеприпасами из состава Вооруженных сил США в Европе, в том числе боевых машин пехоты М2 Bradley, вертолетов Blackhawk (многоцелевой вертолет "Черный ястреб" - прим. ТАСС ) и Pave Hawk (многоцелевой вертолет для специальных операций), самоходных минометов М1064, транспортной, вспомогательной и ремонтной техники", - сказано в сообщении.

В рамках совместной подготовки на учебном полигоне будут проводиться стрельбы и тренировочные полеты военных вертолетов.