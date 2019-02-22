Власти США запретили въезд в страну ряду должностных лиц ДР Конго

ТАСС, 23 февраля. Власти США запретили въезд на территорию страны ряду должностных лиц Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе Госдепартамента.

Среди попавших в черный список - глава Национальной независимой избирательной комиссии (ННИК) Корней Нангаа и председатель Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента) Обен Минаку. По мнению американских властей, все они причастны к "значительной коррупции, связанной с избирательным процессом".

"Выборы отражают стремление народа ДРК к переменам и подотчетным государственным институтам. Тем не менее, существуют оправданные опасения по поводу проведения и прозрачности избирательного процесса", - говорится в сообщении Госдепа.

20 января Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) признал действительными предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране 30 декабря 2018 года, и официально объявил их победителем одного из оппозиционных кандидатов, лидера партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликса Чисикеди, отклонив иск другого оппозиционного кандидата Мартена Файюлу о пересмотре итогов голосования.

Правительство ДРК сразу же приняло к сведению решение Конституционного суда и признало Чисикеди пятым по счету президентом республики.

Независимая национальная избирательная комиссия ДР Конго объявила 10 января, что победу с 38,57% голосов на президентских выборах одержал Чисикеди. Второе место, по данным ННИК, занял Файюлу. Бывший глава МВД республики Эмманюэль Рамазани Шадари, который считался политическим преемником предыдущего президента Жозефа Кабилы, занял третье место.