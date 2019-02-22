Донорская конференция по Йемену состоится в Женеве 26 февраля

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Швеция вместе с ООН и Швейцарией выступит организатором донорской конференции по гуманитарному кризису в Йемене. Она состоится в Женеве 26 февраля, сообщает правительственная канцелярия королевства.

"Это уже третья подобная конференция. Она пройдет под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Швецию на ней будут представлять министр иностранных дел Маргот Валльстрём и министр по делам [международного] сотрудничества Петер Эрикссон", - сказано в сообщении.

Цель конференции - призвать страны-доноры поддержать план ООН по реагированию на гуманитарный кризис в Йемене в объеме рекордных $4,2 млрд.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Их итогом стало подписание правительством и мятежными хуситами соглашения об обмене пленными и договоренности по портовому городу Ходейда. Стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.