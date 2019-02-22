Правящая в Молдавии Демпартия не исключает формирования коалиции в будущем парламенте

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Демократическая партия Молдавии (ДПМ) не исключает, что по итогам предстоящих 24 февраля парламентских выборов создаст правящую коалицию с другими формированиями. Об этом заявил в пятницу ее вице-председатель Владимир Чеботарь молдавскому изданию Unimedia.

"Не исключено, что нам не хватит мандатов, чтобы управлять. В этом случае мы готовы говорить с теми, у кого есть желание построить процветающую Молдавию", - сказал Чеботарь. При этом он заметил, что демократы будут вести переговоры с теми, кто разделяет их принципы. Один из них, по его словам, - интеграция в ЕС.

Практически все опросы называют фаворитом выборов поддерживающую президента Игоря Додона Партию социалистов, за которую готова проголосовать почти половина избирателей. Социалисты, выступающие за сближение с Россией, могут получить примерно половину мест в парламенте, остальное поделят между собой демократы и избирательный блок "Сейчас". Ранее лидер социалистов Зинаида Гречаная и сопредседатель блока Майя Санду сообщили, что не планируют вступать в коалицию с кем-либо.

Додон заявил, что проведет 25-26 февраля консультации с лидерами партий, которые пройдут в парламент, чтобы избежать дестабилизации в стране.