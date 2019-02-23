СМИ: Трамп будет передвигаться по Ханою на лимузине Cadillac One

ХАНОЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, который на следующей неделе прибудет в Ханой на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, будет передвигаться по вьетнамской столице на своем лимузине Cadillac One, который также называют The Beast ("Зверь"). Две таких машины доставил в субботу в ханойский аэропорт Нойбай американский военно-транспортный самолет Boeing C-17, сообщил новостной портал VnExpress .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

На протяжении последних дней военно-транспортная авиация США доставляла в Ханой необходимую технику и спецоборудование для обеспечения визита Трампа. В столицу Вьетнама прибыли президентский вертолет Marine One, несколько автомобилей технической поддержки, а также топливозаправщик президентского самолета. Еще две машины сопровождения кортежа - джипы Chevrolet Saburban - прибыли вместе с Cadillac One.

Нынешний президентский автомобиль разработан американским автостроительным концерном General Motors к инаугурации Трампа в январе 2017 года. Девятитонный Cadillac One оснащен передовыми системами безопасности: устройством для дымовой завесы, системой ночного видения, кислородным баллоном на случай химической атаки и оборудованием для переливания крови. Он способен выдержать взрыв противотанковой мины, а его салон полностью герметичен (единственное опускающееся стекло находится со стороны водителя). Кроме того, автомобиль оснащен боеприпасами для противодействия атакам.

На чем будет передвигаться по Ханою во время саммита Ким Чен Ын, пока не сообщается. Также пока не известно, каким транспортом лидер КНДР прибудет во Вьетнам.

Ранее официальный представитель единственного во вьетнамской столице международного аэропорта Нобай сообщил, что прибытие в воздушную гавань спецборта американского президента Air Force one запланировано на 27 февраля. Он рассказал, что члены группы по подготовке визита руководителя КНДР провели инспекцию аэропорта, однако не обсуждали с вьетнамской стороной никаких деталей, связанных с возможным прибытием спецрейса из Пхеньяна.