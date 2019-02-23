В ДНР три ополченца погибли в результате обстрела с украинской стороны

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Трое военнослужащих провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли за минувшие сутки в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

"В результате обстрелов погибли трое наших защитников. Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о 14 обстрелах республики за сутки со стороны украинской армии. Под огонь попали районы семи населенных пунктов ДНР.

29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.