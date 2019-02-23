В Ханое официально представили медиацентр второго саммита КНДР - США

ХАНОЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Международный медиацентр второго саммита КНДР - США, который пройдет 27-28 февраля в Ханое, официально представлен в субботу во вьетнамской столице. В церемонии инаугурации пресс-центра приняли участие вице-премьер правительства Вьетнама, глава МИД Фам Бинь Минь, председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Нгуен Дык Чунг, а также руководители национальных СМИ.

Оборудованный по последнему слову техники пресс-центр площадью более 30 тыс. кв. м может одновременно принять свыше 3 тыс. журналистов, заявила на торжественной церемонии директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг. Представители вьетнамских и иностранных СМИ, аккредитованные на втором саммите КНДР - США, получат возможность пользоваться в медиацентре установленными там компьютерами с выходом в интернет, wi-fi, телефонами, факсами и другими видами связи. За отдельную плату можно заказать индивидуальные рабочие павильоны, оборудованные высокоскоростным доступом в интернет. В пресс-центре будет вестись прямая трансляция саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, место проведения которого пока не разглашается.

Медиацентр разместился во Дворце культуры имени Советско-вьетнамской дружбы. В свое время этот объект стал подарком ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) СССР Федерации профсоюзов Вьетнама. Его строительство началось в ноябре 1978 года, а в сентябре 1985 года дворец распахнул свои двери для гостей.

Монументальное сооружение, состоящее из двух соединенных между собой зданий высотой в четыре и в три этажа, занимает участок в 3,2 га в самом центре Ханоя. В основном здании находится главный актовый зал на 1111 посадочных мест. В комплексе также располагаются более двадцати залов для переговоров, выставочные площадки и рабочие кабинеты.

За почти три с половиной десятилетия существования Дворца культуры имени Советско-вьетнамской дружбы в нем прошли десятки тысяч различных мероприятий, в том числе конференций, саммитов, семинаров, выставок и музыкальных концертов. Одними из самых ярких и массовых событий в стенах Дворца культуры стали встречи выпускников советских и российских вузов с президентами России Владимиром Путиным в 2001 году и Дмитрием Медведевым в 2010 году.