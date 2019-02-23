Глава МВД Австрии предложил создать на Ближнем Востоке спецтрибунал для боевиков-наемников

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен с помощью ООН создать на Ближнем Востоке специальный трибунал для боевиков-наемников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С таким предложением выступил в субботу министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль.

"Европейские страны должны в срочном порядке договориться: в регионе (на Ближнем Востоке - прим. ТАСС) должны быть трибуналы против боевиков ИГ с привлечением ООН и ЕС", - заявил министр в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.

Глава МВД Австрии при этом считает, что учреждение такого трибунала на Ближнем Востоке позволит на месте заслушивать свидетелей и получать информацию с фронтов, необходимую для проведения уголовного процесса. "Моя позиция совершенно четкая: нам надо минимизировать угрозу для нашего населения. Кто из сторонников возвращения [наемников] возьмет на себя ответственность, если одна из таких "бомб с часовым механизмом" взорвется?" - добавил Кикль.

По словам министра, Вена считает неприемлемой мерой принимать обратно в Европе наемников, которые отправились воевать в кризисные регионы на стороне боевиков. Как он отметил, это также касается жен террористов, которые обеспечивали своим мужьям надежный тыл и готовили для них еду, пока боевики вели военные действия.

"В Австрию могут хотеть вернуться от 30 до 60 человек. Они туда уехали добровольно, месяцами воевали на стороне террористических организаций, получали ранения, а сейчас хотят воспользоваться системой здравоохранения государства, которое хотят уничтожить, - возмутился Кикль. - Это неприемлемо принимать такие "бомбы с часовым механизмом" обратно в Австрии. У нас подобных проблемных кадров в стране достаточно".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и позже взятых в плен в Сирии силами США, их партнеров и союзников. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены. По данным австрийского Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка), в настоящее время свыше 100 выходцев из Австрии принимают участие в боевых действиях на стороне радикалов в Сирии и Ираке.