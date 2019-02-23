Представители партии "Лига" опровергли предположения о финансировании из России

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Лига" вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини не намерен комментировать публикацию еженедельника L'Espresso, в которой утверждается, что его партия, входящая в правящую коалицию, получает финансирование из РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу заявили в партии.

"Маттео Сальвини даже не будет тратить время на то, чтобы опровергать совершенно абсурдные и безосновательные догадки журналистов", - сказали в партии. При этом собеседник агентства указал, что упомянутые в статье представители партии, включая президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуку Савоини, намерены обратиться к юристам для предъявления редакции L'Espresso иска о клевете.

L'Espresso в воскресном номере опубликует материал о предполагаемых связях партии "Лига" с Россией. Статью уже кратко изложила в пятницу газета La Stampa, входящая в тот же издательский дом. В ней утверждается, что финансовая помощь России была оформлена в виде сделки с "Роснефтью" по продаже топлива, средства от которой - около €3 млн - получила "Лига" для финансирования кампании на выборах в Европарламент.

Как указывается, посредником выступил Савоини, советник Сальвини по отношениям с Россией. Еженедельник утверждает, что все переговоры проходили во время последнего визита Сальвини в Москву в октябре 2018 года, когда он принял участие в конференции представительства ассоциации промышленников Confindustria в России.

Ранее L'Espresso уже публиковал обличительные расследования о российском финансировании "Лиги", лидер которой - Маттео Сальвини - всегда отстаивал необходимость отмены санкций и укрепления отношений с РФ. Сальвини неоднократно отрицал эти предположения. У "Лиги" подписан меморандум о сотрудничестве с "Единой Россией".

"Роснефть" также потребовала опровергнуть статью, и La Stampa в субботу опубликовала распространенное российской компанией заявление. "Вся информация в данной статье, касающаяся "Роснефти", полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании", - указывается в заявлении.