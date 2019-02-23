СМИ: на Украине отмечают 23 февраля, несмотря на запреты властей

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинцы массово ищут в интернете поздравления и открытки, связанные с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends, который собирает статистику поисковых запросов из разных стран мира.

Как пишет издание "Страна", количество запросов относительно этой даты, начало расти еще в пятницу. В первой десятке поисковых фраз пять связаны с праздником, а всего количество таких запросов 22 февраля выросло на 170 тыс. Больше всего этим праздником интересовались в восточных регионах Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения Львова 23 февраля заявил, что поддерживает тех, кто уже забыл про праздник. "Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо... изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина", - сказал Порошенко.

На Украине День защитника отмечается 14 октября. В 2014 году Порошенко свои указом перенес этот праздник с 23 февраля и приурочил к празднику националистов - дню создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), Покрова Пресвятой Богородицы и дню украинского казачества. Однако статистика запросов в интернете показывает, что интерес к 23 февраля у жителей Украины не угас. Это объясняется тем, что миллионы украинских мужчин служили в Советской армии.