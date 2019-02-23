Эрдоган призвал Запад поддержать усилия Турции по возвращению беженцев в Сирию

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Турция призвала Европу и США поддержать ее усилия по обеспечению безопасности территорий в Сирии для возвращения беженцев. С соответствующим призывом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в субботу на митинге в провинции Кахраманмараш.

"Они [беженцы] хотят вернуться к себе на родину... Выходом из этой ситуации является Турция. Я обращаюсь ко всему миру, но в первую очередь к Европе и США: "Поддержите усилия Турции", - приводит слова президента телеканал Эн-ти-ви.

Эрдоган заявил, что "регионами, куда возвращаются сирийские беженцы, являются те районы Сирии", в которых Анкара провела операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". "Мы говорим: "Давайте сделаем Идлиб полностью безопасным". В этой связи мы ведем переговоры с Россией и Ираном и достигли существенных подвижек. Мы также говорим: "Давайте передадим управление над [сирийским] Манбиджем исконным владельцам (местному населению - прим. ТАСС)", - добавил президент.

По его словам, "в освобожденные от террористов регионы Сирии вернулись не менее 311 тыс. беженцев", еще "полмиллиона сирийцев ожидают, когда Турция обеспечит безопасность в Манбидже". "Это же касается и территорий к востоку от реки Евфрат, куда могут вернуться миллионы сирийцев", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган 12 декабря сообщил о намерении начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.