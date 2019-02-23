Президент Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие на границе

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу возложил ответственность за любое проявление насилия на колумбийско-венесуэльской границе на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"Мадуро будет отвечать за любой акт насилия. Мы просим венесуэльские вооруженные силы сделать правильный исторический выбор", - заявил Дуке на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте его администрации.

Глава Колумбии также заявил, что гуманитарная помощь "передана президенту Хуану Гуайдо". "Требуем допустить ее на территорию Венесуэлы", - добавил он.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.