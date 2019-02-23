Глава британского МИД по ошибке назвал Словению бывшим "вассалом СССР"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант подвергся критике после того, как, выступая в пятницу в Любляне, ошибочно назвал Словению бывшим "вассальным государством Советского Союза". Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте газеты The Guardian.

"[Словения претерпела] впечатляющее превращение из вассального государства Советского Союза в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО, страну с процветающей экономикой, где год от года развивается туристический сектор. Это действительно пример Европы в ее лучшем виде", - сказал Хант на совместной пресс-конференции со своим словенским коллегой Миро Цераром.

В действительности после Второй мировой войны Югославия, впоследствии распавшаяся на ряд независимых государств, включая Словению, имела весьма напряженные отношения с СССР. Лидер страны Иосип Броз Тито был одним из основателей Движения неприсоединения, члены которого отказались от участия в военных блоках, включая НАТО и Организацию Варшавского договора.

"Мы никогда не были вассалами Советского Союза", - написал по этому поводу на своей странице в Facebook бывший спикер парламента Словении Милан Брглез, обвинивший словенских официальных лиц в том, что они не поправили Ханта и, по его мнению, "возможно, даже не заметили оскорбления".

Ранее Хант, сменивший Бориса Джонсона на посту главы британской дипломатии в июле 2018 года, уже допускал много обсуждавшиеся в СМИ оговорки. Так, во время визита в Пекин, выступая с речью, он назвал свою жену-китаянку японкой, по поводу чего впоследствии сам неоднократно шутил.