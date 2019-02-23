СМИ: Венесуэла решила закрыть свое воздушное пространство для коммерческих рейсов

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы решили закрыть в субботу воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional со ссылкой на источники.

По их данным, разрешение на взлет есть только у тех самолетов, которые использует государство. Ранее правительство Венесуэлы закрыло границы с Колумбией и Бразилией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии".