Вице-президент Венесуэлы заявила, что граждане вышли на улицы для защиты своего будущего

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу заявила, что граждане страны вышли на улицы, чтобы защитить свое будущее и выразить поддержку президенту Николасу Мадуро.

"Сегодня мы идем защищать наше будущее и демонстрируем нашу поддержку президенту Николасу Мадуро. Мы идем защищать суверенитет, независимость и мир", - заявила она на правительственном митинге в Каракасе, трансляция которого велась в прямом эфире в Twitter Мадуро.

Ранее в венесуэльской столице сторонники оппозиции провели свой митинг, требуя пропустить гуманитарную помощь в страну.