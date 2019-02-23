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Политический кризис в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы заявила, что граждане вышли на улицы для защиты своего будущего

Делси Родригес отметила, что участники правительственного митинга в Каракасе демонстрируют поддержку президенту Николасу Мадуро

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу заявила, что граждане страны вышли на улицы, чтобы защитить свое будущее и выразить поддержку президенту Николасу Мадуро.

"Сегодня мы идем защищать наше будущее и демонстрируем нашу поддержку президенту Николасу Мадуро. Мы идем защищать суверенитет, независимость и мир", - заявила она на правительственном митинге в Каракасе, трансляция которого велась в прямом эфире в Twitter Мадуро.

Ранее в венесуэльской столице сторонники оппозиции провели свой митинг, требуя пропустить гуманитарную помощь в страну.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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