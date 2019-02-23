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Политический кризис в Венесуэле

Правозащитник заявил, что число жертв столкновений на границе Венесуэлы выросло до четырех

Исполнительный директор НПО "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро также заявил о 18 пострадавших с пулевыми ранениями

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Как минимум четыре человека погибли в субботу в столкновениях с подразделениями Национальной гвардии на границе Венесуэлы и Бразилии. Такие данные обнародовал в своем Twitter исполнительный директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"В районе Санта-Елена-де-Уайрен крайне тяжелая ситуация, четверо погибших и 18 пострадавших с пулевыми ранениями", - указал Ромеро. Ранее депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Америко де Грациа сообщал, что бойцы Нацгвардии используют боевые патроны для стрельбы по гражданскому населению.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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