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Эрдоган заявил о намерениях провести встречу с Трампом после 31 марта

Президент Турции отметил, что либо сам отправится с визитом в Вашингтон, либо американский лидер посетит Турцию

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях встретиться с лидером США Дональдом Трампом после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта. О такой возможности турецкий лидер сообщил в субботу в эфире телеканала CNN Turk.

"После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам [президент США Дональд] Трамп посетит Турцию", - сказал он.

Эрдоган прокомментировал состоявшийся 22 февраля телефонный разговор с американским коллегой. "Могу сказать, что у нас с Трампом состоялся позитивный разговор по теме Сирии", - подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер также вновь высказался о перспективах создания зоны безопасности на севере Сирии. "Если вдоль турецкой границы будет создана какая-либо зона безопасности, она должна находиться под контролем Турции", - отметил он.

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СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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