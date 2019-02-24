В Алжире оппозиционная партия призвала президента и правительство уйти в отставку

ТАСС, 24 февраля. Оппозиционная алжирская партия "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), традиционно придерживающаяся леволиберальных взглядов, призвала в субботу президента страны Абдельазиза Бутефлику и нынешнее правительство уйти в отставку. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arab Press.

"Отставка главы государства и его правительства - это минимум того, что требует сложившаяся ситуация, и последнее, что предлагает им история", - отмечается в коммюнике ОКД. По словам оппозиционеров, "Алжир может поглотить бедствие".

Заявлении ОКД прозвучало вскоре после прошедших акций протеста в разных регионах страны, в том числе в столице, против выдвижения на новый срок Бутефлики на президентских выборах, которые состоятся в апреле 2019 года. По их итогам были арестованы десятки человек, обвиненных в "нарушении общественного порядка, совершении актов вандализма, порче имущества, насилии и побоях".

В ОКД указали на необходимость "ухода нынешнего кабинета министров и формирования правительства национального спасения, которое сумеет вернуться к истинному народному суверенитету". "Нужно открыть путь, который даст надежду и мобилизует страну для обретения демократической, мирной альтернативы", - подчеркнули в одной из ведущих оппозиционных партий Алжира.

10 февраля 81-летний Абдельазиз Бутефлика, занимающий пост президента страны с 1999 года, объявил о выдвижении на пятый срок на выборах главы государства, которые должны состояться 18 апреля. В апреле 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт, общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике.

С тех пор политик передвигается в инвалидном кресле, однако эти обстоятельства не помешали ему в апреле 2014 года уверенно победить на очередных президентских выборах в Алжире, обеспечив четвертый по счету пятилетний мандат.