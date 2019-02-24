Аргентина осудила препятствование ввозу гуманитарной помощи в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Аргентины осудили правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро за препятствование ввозу в страну иностранной гуманитарной помощи. Соответствующее заявление опубликовал в субботу аргентинский МИД.

"Аргентинское правительство категорически осуждает действия режима Мадуро, который сегодня [в субботу] препятствовал ввозу из соседних стран гуманитарной помощи, предназначенной для того, чтобы облегчить трагическую ситуацию, в которой находятся миллионы венесуэльцев в данный момент", - говорится в заявлении.

Буэнос-Айрес также в очередной раз заявил о свой поддержке лидера венесуэльской оппозици Хуана Гуайдо и "его усилий, направленных на допуск лекарств и продовольствия" в страну.

Ранее в субботу противники Мадуро попытались доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. В нескольких регионах Венесуэлы произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции. Известно о гибели нескольких человек, счет пострадавших идет на сотни.