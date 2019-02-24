Более 3,8 тыс. человек погибли в результате конфликта в Афганистане в 2018 году

ТАСС, 24 февраля. Число мирных жителей, погибших в результате конфликта в Афганистане в 2018 году, превысило 3,8 тыс. человек. Как отмечается в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), размещенном в воскресенье на ее сайте, этот показатель является рекордным за последние 10 лет.

Согласно представленным в отчете данным, в прошлом году погибло 3804 мирных жителя, в том числе 927 детей. Еще 7189 гражданских лиц получили ранения. Таким образом общее число погибших и пострадавших в 2018 году увеличилось на 5% по сравнению с 2017 годом, когда, по данным МООНСА, погибли 3440 человек и пострадали 7019.

В докладе отмечается, что 63% мирных граждан были убиты или ранены в результате действий антиправительственных элементов: боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) (37%) и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) (20%). При этом 24% погибли или пострадали в результате операций проправительственных сил.

Всего с 2009 года жертвами афганского конфликта стали более 32 тыс. мирных жителей, ранения получили около 60 тыс. человек.