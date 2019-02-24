Parisien: Макрон решил не появляться на горных курортах, чтобы не злить "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в этом году не появится на горных курортах, чтобы не вызывать раздражение у "желтых жилетов" своим дорогостоящим отдыхом. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien .

Она напоминает, что обычно Макрон с супругой приезжают на недорогой курорт в Пиренейском горном массиве - Ла Монжи. Это связано с тем, что в юности Макрон провел немало каникул в этих горах, так как в этом регионе жила одна из его бабушек.

Курорт Ла Монжи далеко не столь престижный и дорогостоящий, как места отдыха в Альпах, привлекающие богатых клиентов со всего континента. Тем не менее, по данным газеты, в нынешних условиях протестов "желтых жилетов" против бедности в стране такой отдых президента может напомнить населению, что ему подобные поездки не по карману.

Президенты-горнолыжники

Горные виды спорта стремительно набирали популярность во Франции с середины 70-х годов прошлого века. Страна с восхищением следила в этой связи за достижениями президента Валери Жискар д`Эстена, заядлого лыжника, по уровню своему не уступавшему профессионалам. Эмманюэль Макрон, по данным Le Parisien, ссылающейся на мнение его окружения, не уступает Жискар д`Эстену. Более того, друзья даже считают его "горнолыжным гением" и сравнивают его уровень с достижениями трехкратного олимпийского чемпиона, француза Жан-Клода Кили.

Газета приводит данные Группы по мониторингу неравенства (Observatoire des ingalits), согласно которой лишь 8% французов имеют возможность один раз в два года позволить себе отдых на горных курортах. При этом две трети населения вообще никогда не отправляются в горы на зимние каникулы.

Пребывая на зимнем отдыхе, Эмманюэль Макрон, как напоминает газета, уже совершил ошибку, когда в декабре 2017 года, сидя в горнолыжном комбинезоне в уютном кафе одного из курортов рассуждал, как свидетельствовали телерепортажи, о необходимости усилить контроль над безработными, получающими пособия, и в частности более жестко следить за тем, действительно ли они стремятся получить работу. Все это было отрицательно встречено населением.

Расходы казны

Отдых французских лидеров на горных курортах, по данным газеты, весьма дорого обходится государственной казне. Так, когда кататься на горных лыжах захотел бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, в службе охраны высокопоставленных лиц пришлось создать специальную "горную" группу с опытными полицейскими-лыжниками. Причем этих людей пришлось размещать в далеко не дешевых гостиницах. В результате двух таких выездов в 2008 году премьера на курорт Валь-д`Изер это обошлось Управлению делами французской администрации в €20 тыс. В конечном счете премьера убедили отказаться от такого проведения зимних каникул, в частности, и под тем предлогом, что его безопасность на горных склонах обеспечивать весьма сложно.

Как отметил в интервью Le Parisien социолог Жан Вьяр, "если раньше зимний отдых в горах ассоциировался у французов с популяризацией и всеобщей доступностью зимних видов спорта, и они с уверенностью говорили себе: "Скоро и я себе это позволю", то теперь ситуация в корне изменилась. Это стало дорогостоящим видом отдыха, предназначенным для элиты, и катающийся на лыжах французский президент становится символом того, что для многих других французов это абсолютно недостижимо".