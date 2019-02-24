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СМИ: Иран впервые запустил крылатую ракету с подводной лодки собственного производства

Испытания прошли в ходе военно-морских учений в Оманской заливе

ТАСС, 24 февраля. Вооруженные силы Ирана произвели в воскресенье первый успешный запуск крылатой ракеты с подводной лодки собственного производства типа "Гадир". Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, испытания прошли в ходе масштабных военно-морских учений "Велаят-97" в Оманской заливе. Пуск производился из подводного положения.

В маневрах, которые начались в пятницу, участвует более 100 единиц военной техники, включая подводные лодки, миноносцы, ракетные корабли, самолеты и вертолеты. В учениях впервые задействована субмарина "Фатех", представленная президентом Ирана Хасаном Роухани в феврале.

По информации иранских СМИ, подводная лодка водоизмещением 600 т оснащена современным вооружением, в том числе торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами, которые могут быть запущены из подводного положения.

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ИранРоухани, Хасан
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