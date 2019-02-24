Нетаньяху: Израиль продолжит действовать "сколько необходимо" против Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Еврейское государство продолжит действия против закрепления Ирана в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании правительства.

"У меня есть четкое послание иранскому режиму, который намерен уничтожить Израиль: Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии", - цитирует высказывания премьера его пресс-служба.

"Вчера (23 февраля - прим. ТАСС) мы слышали, как высокопоставленный иранский представитель заявил, что Иран выполнил 90% целей в Сирии. Это некорректное высказывание. Корректное высказывание такое: они [иранцы в Сирии] пытаются достичь своих целей, и это правда, что мы мешаем им это сделать", - добавил Нетаньяху.

В середине января 2019 года премьер заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней арабской стране.