Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье на еженедельном заседании правительства, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным 27 февраля в Москве действия Ирана в Сирии.

"В среду я встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию", - цитирует высказывания премьера его пресс-служба.

Изначально переговоры израильского премьера и президента РФ планировались в Москве на четверг, 21 февраля. Однако в среду газета The Jerusalem Post сообщила, что визит Нетаньяху в Москву отложен в связи с "политической ситуацией" в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся в Израиле 9 апреля 2019 года.

В четверг Путин провел телефонный разговор с премьером Нетаньяху. О состоявшемся по инициативе израильской стороны разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня. Нетаньяху также поздравил Путина с наступающим государственным праздником - Днем защитника Отечества, отметили в Кремле.

Визит Нетаньяху станет его первой поездкой в РФ после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. После этого 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20.