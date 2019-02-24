На Кубе началось голосование по вопросу принятия новой конституции страны

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 25 тысяч участков для голосования на всенародном референдуме по вопросу принятия новой конституции Кубы открылись в воскресенье в 07:00 по местному времени (15:00 мск) в 15 провинциях карибской страны. Организацию волеизъявления обеспечивают более 225 тыс. сотрудников комиссий. Голосование продлится до 18:00 по кубинскому времени (02:00 25 февраля мск).

В список избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). Каждый избиратель имеет право только на один голос. Правом голоса обладают все граждане острова, достигшие 16 лет, за исключением недееспособных и осужденных за преступления.

На голосование вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?". Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей). Голосование на референдуме является свободным, равным и тайным. Ранее кубинские граждане смогли проголосовать за рубежом, процедура проводилась в 130 странах.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Необходимость выработки нового документа возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешней конституции в 1976 году в островном государстве произошли существенные социально-экономические преобразования. Ее подготовкой занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле прошлого года покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.