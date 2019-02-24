СМИ: в Йемене при ударе саудовской коалиции погибли четыре человека

ТАСС, 24 февраля. По меньшей мере четыре человека погибли в результате бомбардировки ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по району, расположенному в йеменской провинции Сана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

По его данным, удар пришелся по району Нихм. Другие подробности телеканал не приводит.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным ООН, в результате вооруженного конфликта в Йемене с марта 2015 года более 7 тыс. мирных жителей погибли и свыше 11 тыс. получили ранения. Почти 4,6 тыс. погибли вследствие действий коалиции, около 1,4 тыс. - вследствие действий хуситов, 367 - из-за действий террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).