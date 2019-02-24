СМИ: умер экс-премьер ДР Конго Антуан Гизенга

ТАСС, 24 февраля. Бывший премьер-министр Демократической Республики Конго (ДРК) и лидер Объединенной партии лумумбистов (ПАЛУ) умер в воскресенье в возрасте 93 лет. Об этом сообщила газета Le Potentiel со ссылкой на представителя ПАЛУ.

По ее данным, экс-премьер умер в столице ДРК Киншасе.

В 1960-1961 годах Гизенга был заместителем премьер-министра в правительстве Патриса Лумумбы. В 2006 году Жозеф Кабила, занимавший на тот момент пост президента ДРК, назначил его на пост премьер-министра республики. Осенью 2008 года Гизенга, в связи с преклонным возрастом, принял решение уйти в отставку.