В КНДР обвинили Демократическую партию США в заговоре с целью сорвать саммит в Ханое

ПХЕНЬЯН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР обвинили представителей Демократической партии США в заговоре с целью сорвать саммит между председателем Госсовета народной республики Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом, который запланирован на 27-28 февраля в Ханое. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) под заголовком "Американские противники переговоров между КНДР и США должны задуматься".

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По мнению авторов статьи, Демократическая партия США и другие противники саммита в Ханое пытаются его сорвать, "распространяя скептицизм, приправленный всевозможными беспочвенными историями и дезинформацией" в преддверии важной исторической встречи.

В качестве примера ЦТАК приводит недавние слушания в одном из комитетов Сената США, на которых ряд высокопоставленных американских экспертов обвинили КНДР в продолжении разработки ядерных зарядов и ракет большой дальности. Как подчеркивает агентство, такие утверждения "основаны на необоснованных историях и тем самым охлаждают атмосферу для переговоров".

Авторы комментария считают, что представители Демпартии США пытаются помешать Трампу, выдвиженцу от Республиканской партии, так как его предшественник на посту главы Белого дома демократ Барак Обама не смог добиться каких-либо существенных результатов в разрешении кризиса на Корейском полуострове. "Для политиков Демократической партии успех предстоящих переговоров между КНДР и США станет прожектором, который ярко высветит их собственную порочность, - утверждается в статье. - Так что совсем неслучайна их растерянная суета".

Более того, полагают авторы статьи, "под скепсисом относительно денуклеаризации Севера, который распространяют противники переговоров между КНДР и США, лежит их гнусное нутро, заключающееся в том, чтобы привести внешнюю политику нынешней администрации США к поражению и, пользуясь этим, осуществить свои замыслы для повторного захвата власти".

Будут виноваты в провале

В связи с этим авторы комментария обращаются с предупреждением к противникам встречи лидеров КНДР и США. "Если нынешние переговоры завершатся безуспешно, как того желают оппозиционные силы, угроза безопасности, ввергнувшая жителей США в тревогу, отнюдь не исчезнет", - отмечается в статье. "Администрация США не должна забывать урок прошлого года, когда под каблуком оппозиционных сил она завела переговоры между КНДР и США в тупик", - подчеркивают авторы комментария.

"Если нынешняя администрация США будет прислушиваться к разным придиркам и пытаться угодить чужому мнению, то не сможет осуществить мечту достичь эпохально великого дела улучшения корейско-американских отношений и упустит редкостный исторический шанс", - резюмирует ЦТАК.