Бразильский полковник заявил, что двое венесуэльских военнослужащих перешли через границу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Двое венесуэльских военнослужащих перешли через границу с Бразилией и попросили убежища в этой стране. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала Globo полковник сухопутных войск Бразилии Жеоржес Ферес Канаан.

"Вчера ночью двое бойцов венесуэльской Национальной гвардии появились у нас как просители убежища", - сказал он.

Оба военнослужащих имеют звание сержанта. По словам Канаана, они прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме. "Сейчас наша главная забота - дать им почувствовать, что они в убежище. Отношение к ним будет таким же, как к любому другому беженцу", - пояснил полковник.

В субботу на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения. Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Бразилии, сообщила о прохождении первого грузовика с гуманитарной помощью через границу Боливарианской Республики, однако позднее эта информация не подтвердилась. Как пояснил Globo, грузовик доехал лишь до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Автомашину не пропустили, и она вернулась обратно в Бразилию.

Манифестанты, возмущенные сложившейся ситуацией, начали забрасывать венесуэльский пограничный пункт камнями и коктейлями Молотова. В ответ бойцы Национальной гвардии этой страны стали метать гранаты со слезоточивым газом, некоторые из которых попали на бразильскую территорию.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.