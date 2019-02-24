{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава колумбийской дипмиссии в Каракасе подтвердил, что покидает Венесуэлу

Херман Кастаньеда отметил, что в Боливарианской Республике у него осталось много друзей, и пожелал им удачи

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда подтвердил, что в воскресенье возвращается в Боготу.

"Следуя инструкциям моего министерства сегодня я возвращаюсь в свою страну. Я работал с душой, прикладывая все свои усилия. Поддерживал все действия, направленные на защиту наших соотечественников", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Дипломат также отметил, что в Боливарианской Республике у него "осталось много венесуэльских друзей". "Я желаю им всего наилучшего", - добавил он.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время.

Теги
КолумбияВенесуэла
Генсек ЛАГ заявил, что Европа поддерживает необходимость обуздать вмешательство Ирана
Ахмед Абу аль-Гейт отметил, что европейские страны привержены ядерной сделке, но они не будут мириться с поведением Тегерана
Читать полностью