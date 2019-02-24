Глава колумбийской дипмиссии в Каракасе подтвердил, что покидает Венесуэлу

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда подтвердил, что в воскресенье возвращается в Боготу.

"Следуя инструкциям моего министерства сегодня я возвращаюсь в свою страну. Я работал с душой, прикладывая все свои усилия. Поддерживал все действия, направленные на защиту наших соотечественников", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Дипломат также отметил, что в Боливарианской Республике у него "осталось много венесуэльских друзей". "Я желаю им всего наилучшего", - добавил он.