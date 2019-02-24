Глава колумбийской дипмиссии в Каракасе подтвердил, что покидает Венесуэлу

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда подтвердил, что в воскресенье возвращается в Боготу.
"Следуя инструкциям моего министерства сегодня я возвращаюсь в свою страну. Я работал с душой, прикладывая все свои усилия. Поддерживал все действия, направленные на защиту наших соотечественников", - написал он в воскресенье в своем Twitter.
Дипломат также отметил, что в Боливарианской Республике у него "осталось много венесуэльских друзей". "Я желаю им всего наилучшего", - добавил он.
Atendiendo las instrucciones de mi Cancilleria hoy regreso a mi pais. Trabaje con el alma. Di todo mi esfuerzo. Apoye acciones a favor de nuestros colombianos mas vulnerables. Deje muchos amigos venezolanos a quienes les deseo lo mejor pic.twitter.com/NeFucdAglC— Germán Castañeda (@gcastanedab) February 24, 2019
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время.