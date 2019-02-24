{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Колумбии посетил границу с Венесуэлой, чтобы оценить причиненный ущерб

Ранее власти Колумбии решили закрыть на два дня пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в восточном департаменте Норте-де-Сантандер
Президент Колумбии Иван Дуке AP Photo/Fernando Vergara
Описание
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo/Fernando Vergara

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в воскресенье посетил международный мост Симона Боливара, который соединяет колумбийский город Кукута с территорией Венесуэлы, и оценил его состояние после столкновений, которые произошли в субботу.

"Вместе с вице-президентом Мартой Лусией Рамирес, главой МИД Карлосом Ольмесом Трухильо и представителями министерства здравоохранения Колумбии мы посетили международный мост Симона Боливара, чтобы ознакомиться с состоянием [пограничных] сооружений", - написал Дуке в своем Twitter.

Он отметил, что во время посещения границы делегация пообщалась с общественностью. "Также отправили слова поддержки венесуэльским братьям, которые стремятся восстановить свободу в своей стране", - добавил Дуке.

Накануне власти Колумбии приняли решение закрыть на два дня пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в восточном департаменте Норте-де-Сантандер, чтобы "узнать, какой ущерб был нанесен инфраструктуре".

В субботу венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Против них был использован слезоточивый газ. Также журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.

По данным МИД Колумбии, в столкновениях пострадали 285 человек.

Теги
КолумбияВенесуэлаДуке, Иван
Политический кризис в Венесуэле
Помпео заявил, что США рассматривают все варианты действия в отношении Венесуэлы
Американский госсекретарь также назвал президента республики Николаса Мадуро "худшим вариантом тирана"
Читать полностью