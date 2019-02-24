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СМИ: представители "Талибана" обсудят с эмиссаром США вывод иностранных сил из Афганистана

Встреча состоится в Дохе 25 февраля, сообщил официальный представитель офиса движения в Катаре

ТАСС, 24 февраля. Представители политического крыла движения "Талибан" (запрещено в РФ) обсудят 25 февраля в Дохе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом вопрос о выводе иностранных сил из республики. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официального представителя офиса "Талибан" в Катаре.

"Переговоры, которые пройдут завтра, будут сосредоточены на выводе иностранных войск и недопущении использования афганской территории для агрессии", - заявил он.

В январе в Дохе прошли шестидневные консультации между представителями Вашингтона и талибами. По их итогам Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах, заявил о согласовании рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на подконтрольных территориях в Афганистане.

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