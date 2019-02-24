Помпео считает, что КНДР все еще несет ядерную угрозу миру

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Ядерная угроза по-прежнему исходит от КНДР. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Майкл Помпео.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Ему был задан вопрос, продолжает ли Пхеньян, с его точки зрения, представлять собой угрозу применения ядерного оружия. "Да", - твердо ответил Помпео.

Он назвал не совсем точным мнение о том, что президент США Дональд Трамп придерживается иной точки зрения. "Он имел в виду то, что усилия, предпринятые [во время первого саммита США - КНДР] в Сингапуре, и обязательства, взятые на себя Кимом [лидером КНДР Ким Чен Ыном], значительно понизили уровень угроз американскому народу. Задачи госсекретаря и президента Соединенных Штатов заключается в обеспечении безопасности американского народа. И мы собираемся достичь этой цели", - пояснил госсекретарь.

Помпео заверил, что администрация Трампа не испытывает иллюзий по поводу того, что руководство КНДР ранее уклонялось от выполнения взятых на себя обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. "Мы знаем историю, мы знаем, что Северная Корея лгала, делала пустые обещания и брала у Америки деньги <...> Наша администрация взяла другой курс и подверглась критике именно за это", - продолжал он, выразив уверенность, что именно Трамп и Ким Чен Ын являются теми политиками, которые "способны сделать большой шаг вперед в достижении полной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи".

Госсекретарь отметил, что КНДР в случае решения сохранить свои ядерные вооружения не сможет в дальнейшем торговать и развиваться.

Ему был задан вопрос, как именно администрация президента Дональда Трампа рассчитывает убедить Пхеньян в необходимости полного отказа от ядерных вооружений. "Мы изложили прямо и просто [наши предложения] Киму [лидеру КНДР Ким Чен Ыну]. Альтернативой отказа от ядерных вооружений будет то, что они [Пхеньян] останутся государством-парией, не смогут торговать, развиваться и заботиться о своем народе", - заметил Помпео.

"Мы аргументировали свое предложение тем, что принять его будет гораздо лучше для Кима, северокорейского руководства и народа в целом", - добавил госсекретарь. Он заверил, что Вашингтон намерен твердо соблюдать режим санкций против Пхеньяна до момента достижения полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР. При этом Помпео не ответил прямо на вопрос, рассматривают ли США возможность каких-либо уступок на втором саммите с КНДР в Ханое.

США готовы продлить саммит с КНДР

В эфире телеканала Fox News Помпео заявил о готовности США продлить сроки проведения своего второго саммита с КНДР.

Ему был задан вопрос, почему предстоящий саммит в Ханое ограничен двумя днями. "Это может быть один день, может быть два. Я убежден, что, если потребуется, мы посвятим этому больше времени", - ответил Помпео. "Эта тема обсуждалась в течение долгого времени, в том числе прошлой ночью", - добавил он.

"Президент [США Дональд] Трамп привержен тому, чтобы провести интенсивную работу, которая потребуется ради достижения того исхода, который заслуживает американский народ", - добавил госсекретарь.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.