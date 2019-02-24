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Второй саммит США — КНДР
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Помпео считает, что КНДР все еще несет ядерную угрозу миру

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон не испытывает иллюзий по поводу того, что Пхеньян ранее уклонялся от выполнения взятых на себя обязательств в этой области

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Ядерная угроза по-прежнему исходит от КНДР. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Майкл Помпео.

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Ему был задан вопрос, продолжает ли Пхеньян, с его точки зрения, представлять собой угрозу применения ядерного оружия. "Да", - твердо ответил Помпео.

Он назвал не совсем точным мнение о том, что президент США Дональд Трамп придерживается иной точки зрения. "Он имел в виду то, что усилия, предпринятые [во время первого саммита США - КНДР] в Сингапуре, и обязательства, взятые на себя Кимом [лидером КНДР Ким Чен Ыном], значительно понизили уровень угроз американскому народу. Задачи госсекретаря и президента Соединенных Штатов заключается в обеспечении безопасности американского народа. И мы собираемся достичь этой цели", - пояснил госсекретарь.

Помпео заверил, что администрация Трампа не испытывает иллюзий по поводу того, что руководство КНДР ранее уклонялось от выполнения взятых на себя обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. "Мы знаем историю, мы знаем, что Северная Корея лгала, делала пустые обещания и брала у Америки деньги <...> Наша администрация взяла другой курс и подверглась критике именно за это", - продолжал он, выразив уверенность, что именно Трамп и Ким Чен Ын являются теми политиками, которые "способны сделать большой шаг вперед в достижении полной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи".

Госсекретарь отметил, что КНДР в случае решения сохранить свои ядерные вооружения не сможет в дальнейшем торговать и развиваться. 

Ему был задан вопрос, как именно администрация президента Дональда Трампа рассчитывает убедить Пхеньян в необходимости полного отказа от ядерных вооружений. "Мы изложили прямо и просто [наши предложения] Киму [лидеру КНДР Ким Чен Ыну]. Альтернативой отказа от ядерных вооружений будет то, что они [Пхеньян] останутся государством-парией, не смогут торговать, развиваться и заботиться о своем народе", - заметил Помпео.

"Мы аргументировали свое предложение тем, что принять его будет гораздо лучше для Кима, северокорейского руководства и народа в целом", - добавил госсекретарь. Он заверил, что Вашингтон намерен твердо соблюдать режим санкций против Пхеньяна до момента достижения полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР. При этом Помпео не ответил прямо на вопрос, рассматривают ли США возможность каких-либо уступок на втором саммите с КНДР в Ханое.

США готовы продлить саммит с КНДР

В эфире телеканала Fox News Помпео заявил о готовности США продлить сроки проведения своего второго саммита с КНДР.

Ему был задан вопрос, почему предстоящий саммит в Ханое ограничен двумя днями. "Это может быть один день, может быть два. Я убежден, что, если потребуется, мы посвятим этому больше времени", - ответил Помпео. "Эта тема обсуждалась в течение долгого времени, в том числе прошлой ночью", - добавил он.

"Президент [США Дональд] Трамп привержен тому, чтобы провести интенсивную работу, которая потребуется ради достижения того исхода, который заслуживает американский народ", - добавил госсекретарь.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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