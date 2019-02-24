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Политический кризис в Венесуэле

Колумбийские дипломаты покинули посольство в Каракасе, со здания снят флаг

Со здания сняли флаг

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Дипломаты Колумбии покинули здание посольства в Каракасе после заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве отношений между двумя странами.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящий момент диппредставительство опустело, с флагштока снят колумбийский флаг, возле здания нет охраны.

В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. В ответ на это колумбийский МИД сообщил, что дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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