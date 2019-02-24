Премьер Чехии считает, что Евросоюз не смог повлиять на ситуацию в Сирии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз (ЕС) оставил свои позиции в Сирии и не сумел повлиять на развитие ситуации в этой стране. Об этом он заявил журналистам в воскресенье перед началом первого саммита лидеров ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ) в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

"Европа фактически оставила свои полиции в Сирии, - отметил он. - С внешнеполитической точки зрения мы [ЕС] не смогли реализовать свое влияние и не справились с ситуацией в Сирии".

Бабиш сообщил, что основной темой саммита станет нелегальная миграция из ближневосточных и североафриканских стран в Евросоюз. "Участники обменяются мнениями по этой главной для Европы проблеме", - сказал он.

Чешский премьер намерен осудить перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества республики со странами ЛАГ. У него, в частности, запланированы переговоры с президентом Ирака, премьером Ливана и вице-премьером Иордании, предполагается встреча с представителеми Омана.