Гуайдо намерен потребовать у Группы Лимы применить силу против режима Мадуро

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен потребовать у Группы Лимы использовать силу для того, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в воскресенье сообщил представитель Боливарианской Республики при организации Хулио Борхес в своем Twitter .

"Завтра мы проведем встречу с Группой Лимы в Боготе, Колумбия. Вместе с президентом Хуаном Гуайдо мы будем требовать усиления дипломатического давления и применения силы против диктатуры Николаса Мадуро", - написал Борхес.

По данным портала Caracol, венесуэльская оппозиция желает, чтобы Группа приняла "пакет решительных действий [против Мадуро]".

Очередное заседание Группы Лимы пройдет 25 февраля в Боготе. Накануне Гуайдо объявил о том, что примет участие в заседании.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.