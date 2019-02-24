Туск: экономика, климат и молодежная политика помогут ЕС и ЛАГ победить террор и миграцию

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Развитие экономики, борьба с изменением климата и молодежная политика, основанная на укреплении прав и свобод человека, должны стать главными принципами сотрудничества Европейского союза (ЕС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), что позволит ликвидировать коренные причины массовой миграции и исламского терроризма. Об этом заявил в воскресенье председатель Европейского совета Дональд Туск на церемонии открытия первого саммита ЛАГ и ЕС в курортном городе Шарм- эш-Шейх на юге Синайского полуострова. Открытие саммита транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Сотрудничество ЕС и ЛАГ должно гарантировать долгосрочную стабильность, как для Ближневосточного региона, так и для Европы. Мы должны активно развивать образование, расширять занятость, способствовать активизации торговли, гарантировать снижение бедности, бороться с глобальным изменением климата, - заявил Туск. - Молодежь должна быть в центре наших усилий, она должна принять наши цели процветания, мира и экологии. Развитие межкультурного диалога и сильного гражданского общества, основанного на соблюдении прав и свобод человека - это единственное, что позволит создать динамичное и здоровое общество, устойчивое к призывам популистов или террористов".

Туск особенно подчеркнул, что именно эти направления сотрудничества ЕС - ЛАГ "позволят ликвидировать коренные причины миграции и терроризма". Пока же эти причины не искоренены, Туск призвал всех участников саммита бороться с бизнесом нелегальных перевозчиков людей, "который стал формой современного рабства". Он также подчеркнул необходимость защиты мигрантов в рамках соблюдения международных норм и прав и обеспечения условий для полноценной интеграции их в западное общество.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к новому сближению Востока и Запада. "Европу и арабский мир связывает насыщенная общая история, часто наполненная непониманием и противоречиями", - так охарактеризовал Юнкер многовековую историю жестоких конфликтов и взаимопроникновения западной и арабской культур. Он подчеркнул, что сейчас пришло время "сосредоточиться на том, что сближает" Европу и Ближний Восток.

Встреча на высшем уровне ЛАГ - ЕС будет проходить в течение двух дней. Как сообщил официальный представитель египетского руководства Бассам Рады, участники саммита в Шарм-эш-Шейхе обсудят вопросы противодействия терроризму, нелегальной миграции в Европу из стран Африки и Ближнего Востока, кризисы в отдельных государствах региона, палестинскую проблему. Большинство мероприятий предстоящей встречи пройдут в закрытом режиме.

По имеющейся информации, во встрече на юге Синая, которая проводится под лозунгом "Инвестиции в стабильность", принимают участие главы государств и правительств, министры иностранных дел, представляющие 21 арабскую и 28 европейских стран.