Венесуэльский журналист заявил, что более 100 силовиков страны дезертировали в Колумбию

ТАСС, 24 февраля. Более 100 венесуэльских силовиков пересекли границу Колумбии и перешли на сторону оппозиции. Такие данные обнародовал в воскресенье в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти.

"Колумбийское миграционное управление сообщает, что уже более 100 человек из Вооруженных сил Венесуэлы перешли границу и отказались поддерживать [президента Николаса] Мадуро, - написал журналист. - 96 человек в [колумбийском департаменте] Норте-де-Сантандер и восемь в Арауке". Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал Вооруженных сил Боливарианской Республики.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.