Президент Колумбии считает, что Группа Лимы должна усилить давление на Каракас

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в воскресенье заявил, что Группа Лимы рассмотрит 25 февраля вопрос усиления дипломатического давления на Венесуэлу. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в приграничном городе Кукута.

"Завтра Группа Лимы должна сделать четкое заявление относительно субботних событий. Считаю, что международное сообщество обязано усилить дипломатическую блокаду [Венесуэлы]", - сказал Дуке, чьи слова приводит агентство EFE.

Глава Колумбии также подчеркнул, что речь идет только о дипломатических и политических мерах. "Не стоит увлекаться воинственными речами", - добавил он.

Ранее представитель Боливарианской Республики при организации Хулио Борхес заявил, что венесуэльская оппозиция на заседании будет "требовать усиления дипломатического давления и применения силы против диктатуры Николаса Мадуро".

Очередное заседание Группы Лимы пройдет 25 февраля в Боготе. Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о том, что примет участие в заседании.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.