СМИ: США могут использовать горячую линию с Россией для решения споров в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Разведсообщество Соединенных Штатов рассматривает возможность использовать горячую линию между Вашингтоном и Москвой для урегулирования двусторонних конфликтов в киберпространстве. Об этом сообщил портал The Daily Beast со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Необходимость этих мер источники объясняют утверждениями о якобы возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2020 году. В связи с этим разведсообщество США хочет задействовать созданную еще в эпоху холодной войны линию прямой связи между руководством обеих стран. "Это вариант, который мы бы использовали, если бы почувствовали, что все остальные не работают и кризис быстро обостряется. Мы не видели никаких признаков того, что Россия перестанет вмешиваться", - утверждает источник портала.

По версии The Daily Beast, линия связи "отведет обе страны от грани всеобщей кибервойны". Разведсообщество США полагает, что эта линия связи станет "последним кризисным каналом, который сможет предотвратить аналог Карибского кризиса" в киберпространстве. Источник издания добавляет, что горячая линия необходима для того, чтобы "решать эти вопросы напрямую" и "понимать, что Россия получила сообщение".

Когда использовали в последний раз?

По данным американских СМИ, администрация 44-го президента США Барака Обамы впервые использовала в конце октября 2016 года горячую линию между Вашингтоном и Москвой, которая в 2013 году была усовершенствована, для предупреждения о том, что крайне серьезно относится к кибервмешательству в процесс выборов.

"Я думаю, что горячая линия - полезное средство, чтобы выражать свою обеспокоенность, - приводит портал слова бывшего координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкла Дэниела, который присутствовал во время того звонка. - Я уверен, что в какой-то момент США используют его снова".

Другая сторона всегда отвечает

Занимавшийся вопросами кибербезопасности бывший сотрудник Госдепартамента США Крис Пейнтер заявил The Daily Beast, что "независимо от того, как плохо обстоят дела между Россией и Соединенными Штатами, по ней [горячей линии] всегда" приходит ответ. По сведениям портала, с октября 2016 года горячая линия ни разу не использовалась.

Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.